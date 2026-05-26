През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, следобед главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури между 29° и 34°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 18° – 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

В четвъртък с умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятърът ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури; ще има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне.

