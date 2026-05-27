221 Снимка: iStock by Getty Images

Температурни рекорди бяха подобрени днес, докато пролетната гореща вълна продължи да обхваща части от Западна Европа и накара правителствата да предупредят за опасност за живота. Във Великобритания и Франция бе съобщено за няколко случая на удавяне на хора, опитали да се разхладят, предаде Асошиейтед прес.

В Лондон беше регистрирана рядка "тропическа нощ" – така се определя нощ, през която температурата не пада под 20 градуса по Целзий. Британската метеорологична служба Мет Офис съобщи, че днес температурите в Южна Англия може да достигнат 35 градуса.

Понеделник беше най-горещият майски ден в историята на Обединеното кралство. Температурата в югозападната част на Лондон достигна 34,8 градуса по Целзий и подобри предишния рекорд от 32,8 градуса, поставен през 1922 и 1944 г. Рекорди бяха подобрени и във Франция, където в понеделник температурите достигнаха 36 градуса, а през нощта като цяло останаха над 20 градуса.

Националната метеорологична служба съобщи, че причината е "топлинен купол" – явление, при което високото атмосферно налягане задържа горещия въздух. В резултат температурите са с над 10 градуса по-високи от обичайните за това време на годината.

Непредсказуемото и екстремно време става все по-често с напредването на глобалното затопляне. Експерти казват, че безпрецедентни и смъртоносни екстремни метеорологични явления, които понякога настъпват в необичайно време и на необичайни места, излагат на опасност все повече хора.

След дългия уикенд във Великобритания, когато мнозина се стекоха към плажове, басейни и сенчести паркове, пътуващите в Лондон днес се измъчваха от жегата във вагоните на метрото без климатик. Движението на влаковете от и към натоварената гара "Ватерло" беше нарушено заради сигнал за дим по релсите.

В Шотландия пожарникари работиха цяла нощ, за да потушат тревен пожар, от който се издигнаха облаци дим над Артърс Сийт – скалистия хълм над Единбург.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълто предупреждение за големи части от страната до четвъртък. Тя предупреди за възможен риск за здравето, особено за възрастните хора в най-горещите часове на деня. Обединеното кралство е свикнало с умерени температури, а много домове, училища и предприятия нямат климатици.

Тринайсетгодишно момче загина вчера във водите на язовир в Халифакс, Северна Англия, съобщи полицията.

Говорителката на френското правителство Мод Брежон заяви, че има съобщения за най-малко седем смъртни случая, които може да са свързани с високите температури. Сред тях са пет удавяния и два смъртни случая по време на спортни състезания.

Ранната гореща вълна настъпи преди началото на обичайния летен сезон, когато спасители наблюдават къпещите се на популярните плажове, което увеличава рисковете.

На френското атлантическо крайбрежие, където по красивите плажове има силни течения, властите съобщиха за поредица от инциденти в морето. В неделя двама души се удавиха в популярни курорти в департамента Жиронда в югозападната част на страната.

Най-висшият представител на държавата в региона Софи Брокас призова плажуващите "да проявяват максимална предпазливост".

Необичайната за сезона жега обхвана и Испания. Говорителят на метеорологичната служба Рубен дел Кампо заяви: "Сега, през май, се сблъскваме с температури, които обикновено наблюдаваме в средата на лятото."

По думите му през уикенда температурите в Севиля са достигнали 38 градуса, а в големи части от полуострова са били с 5 до 10 градуса по-високи от обичайното.

В Рим днес се очакваше температурите да достигнат 32 градуса по Целзий.