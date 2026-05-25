Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще е слаб от север-северозапад, в Източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 24°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, след пладне слаб от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°. В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки.

