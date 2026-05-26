БЧК: Условията за туризъм в планините са добри, но във високите части на планините има сняг
ПСС на БЧК съобщи, че условията за туризъм са добри и слънчеви, но по високите части има сняг и са възможни следобедни превалявания и гръмотевици
Условията за туризъм в планините са добри, но във високите части на планините продължава да има сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е ясно и слънчево. Температурите са между 5° и 16 градуса.
Няма постъпили сигнали за сериозни инциденти през последното денонощие, допълниха от спасителната служба.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология ще бъде предимно слънчево, след обяд – с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и ще прегърми.