Условията за туризъм в планините са добри, но във високите части на планините продължава да има сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

Времето е ясно и слънчево. Температурите са между 5° и 16 градуса.

Няма постъпили сигнали за сериозни инциденти през последното денонощие, допълниха от спасителната служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология ще бъде предимно слънчево, след обяд – с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и ще прегърми.

ИЗБРАНО
Обвиниха в умишлено убийство студент по философия за трагедията в Благоевград Днес
Обвиниха в умишлено убийство студент по философия за трагедията в Благоевград
29425
Триумфът на Лили Иванова в "Олимпия" в снимки Лайф
Триумфът на Лили Иванова в "Олимпия" в снимки
110311
След "Луда по тебе": Джокович и дъщеря му избухнаха на Bangaranga (Видео) Корнер
След "Луда по тебе": Джокович и дъщеря му избухнаха на Bangaranga (Видео)
16814
Кремъл предупреди Армения, че може да загуби "много атрактивната цена" на природния газ Бизнес
Кремъл предупреди Армения, че може да загуби "много атрактивната цена" на природния газ
20291
Особености на технологичната война: Какво отклонява руските ракети и дронове в Украйна IT
Особености на технологичната война: Какво отклонява руските ракети и дронове в Украйна
26934
За "най-красивия в Холивуд" киното остава само доход, океанът - страст Impressio
За "най-красивия в Холивуд" киното остава само доход, океанът - страст
17674
Аогашима: Градчето, построено в действащ вулкан (снимки/видео) Trip
Аогашима: Градчето, построено в действащ вулкан (снимки/видео)
2986
Пуешки кюфтенца с тиквички по ориенталски Вкусотии
Пуешки кюфтенца с тиквички по ориенталски
684
Астролог посочи мъжете от зодиака, в чието присъствие жените се чувстват специални Zodiac
Астролог посочи мъжете от зодиака, в чието присъствие жените се чувстват специални
1592