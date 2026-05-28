Жегата е обхванала цяла Западна Европа, малка част от нея достига и до нашите западни и северозападни райони

Страните от Западна Европа "се подготвят за екстремна жега тази седмица", съобщава Politico. Изданието пише: "Испания и Португалия ще преживеят най-екстремната жега тази седмица, като в някои части на Португалия се очакват температури от близо 40 °C, а в райони на Южна Испания - до 38 °C."

Добавя се, че екстремната жега се дължи на "топлинен купол", при който "топъл въздух, идващ от Северна Африка, е останал затворен под система с високо налягане над Западна Европа".

Продължава се: "Météo-France отбеляза, че феноменът става все по-често срещан в резултат на климатичните промени."

The Guardian съобщава, че повече от 20 града във Франция са регистрирали най-високите си температури за май.

France Presse съобщава, че в събота температурите в Париж са достигнали 31,9 °C, което е най-високата температура за годината.

Отделно от това Financial Times пише: "Прогнозира се, че температурите в страни като Великобритания, Ирландия, Франция и Белгия ще скочат с повече от 15 °C за малко повече от седмица, тъй като "климатичен шок" засяга Европа."

Днешното захлаждане ще бъде за кратко и в следващите дни към края на седмицата и началото на следващата температурите и у нас ще се върнат към стойностите си около 30 градуса.