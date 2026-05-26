С температура от 33,5 градуса по Целзий, регистрирана близо до Лондон, Великобритания счупи температурния си рекорд за месец май, след няколко дни на изключително гореща вълна, съобщи националната метеорологична служба, цитирана от Франс прес.

Предишният рекорд беше 32,8 градуса, регистриран през 1922 г., а след това и през 1944 г.

Температура от 33,5 градуса беше регистрирана в Хийтроу, западно от британската столица, съобщи метеорологичната служба в социалната мрежа Екс и отбеляза, че се очаква температурите да се повишат още до края на деня.

"Рекордите обикновено се подобряват с няколко десети от градуса, което прави горещата вълна изключителна за това време на годината”, заявиха метеоролозите.

Температурите вече надхвърлиха 30 градуса в събота и неделя - за първи път през месец май от 2012 г. насам.

Вчера метеорологичната служба обяви гореща вълна на осем места в Англия, включително в Лондон и околностите му, Съфолк и Есекс (в източната част на страната). Това означава, че температурите са надвишили 27 градуса в три последователни дни (28 градуса в Лондон).

Само северозападната част на Шотландия и северната част на Ирландия бяха пощадени от горещата вълна, засегнала голяма част от Европа.

"Хубаво е (да бъде топло), но е твърде, твърде горещо в сравнение с това, с което обикновено сме свикнали във Великобритания”, каза 41-годишната жителка на Лондон Андреа Кейн.

Тя добави, че е "разтревожена, тъй като това ясно показва, че има глобално затопляне”.

Според учените климатичните промени, предизвикани от човешка дейност, правят епизодите на екстремно време като горещи вълни, суша и наводения, по-интензивни.

Великобритания преживя най-горещата си година в историята през 2025 г.

Миналата седмица комисия от експерти, съветващи британското правителство по климатичната политика предупреди, че страната е образно казана "проектирана за климат, който вече не съществува” и призова политиците да адаптират инфраструктурата, като училища и болници, към глобалното затопляне.

