Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е ясно и тихо, температурите са между 10 и 15 градуса, а във високите части все още има снежна покривка, добавиха от ПСС.
Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.
Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми.
Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра – около 11°.