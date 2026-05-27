Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и тихо, температурите са между 10 и 15 градуса, а във високите части все още има снежна покривка, добавиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми.

Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра – около 11°.

