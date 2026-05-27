В някои от областите се очакват и градушки

15087 Снимка: БТА

За 28 май, четвъртък, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде още от днес предупредителен жълт код за общо 11 области на страната.

Предупреждение от първа степен - жълт код, за силен и поривист северозападен вятър е обявен за утре в четири области от Западна България.

За седем области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очакваните количества на валежите, локално, ще са до 30-35 литра на квадратен метър, добавя БТА.

Утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан. Ще има и градушки.

Максималните температури утре ще са от 22-23 градуса в североизточните райони, до 32-33 градуса - в крайните югозападни райни, а в София - около 25 градуса.