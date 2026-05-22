Броят на електроцентралите на въглища, обаче, е нараснал през 2025 г

Доклад показва, че през април за първи път в света вятърната и слънчевата енергия изпреварват газа, предаде Ройтерс.

Ройтерс отразява новите данни на аналитичния център Ember, според които през април за първи път в историята вятърната и слънчевата енергия заедно са произвели повече електроенергия от газа в световен мащаб.

В статията се посочва, че тази промяна е част от по-широка тенденция, а не е предизвикана от скока в цените на изкопаемите горива вследствие на войната в Иран, но се добавя, че тези технологии спомагат за намаляване на зависимостта от вноса на газ в много страни, засегнати от кризата.

Статията добавя, че през април вятърната и слънчевата енергия са произвели 22% от електроенергията в света, в сравнение с 20% от газа.броят на електроцентралите на въглища е нараснал през 2025 г

В тази връзка Bloomberg отразява доклад на Global Energy Monitor, който установи, че ., въпреки "спад в използването на мръсните изкопаеми горива, тъй като страните все повече се обръщат към възобновяемите енергийни източници, за да отговорят на новото търсене на електроенергия".