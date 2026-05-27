Процесът ще бъде кратък и в края на седмицата температурите пак ще тръгнат нагоре и у нас

Продължава много горещото време в западната половина на континента, като на Пиринеите ще има и стойности на температурата, близки до 40 градуса.

До края на днешния ден ще бъде предимно слънчево, с развитие на купеста облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има около Стара планина и планините на югозапад. Дневните температури ще достигнат 28 до 33 градуса, за София 27-28.

През нощта ще се усили вятърът, в западната половина на Дунавската равнина - от северозапад, а в източните райони - от североизток. Ще има валежи и гръмотевици, по-значителни след полунощ и утре преди обяд около Балкана и в североизточните райони. Минималните температури в началото на деня ще са от 15 до 20 градуса.

През деня ще бъде неустойчиво и на места ще има валежи и гръмотевици. Дневните температури ще са от 17-19 градуса на североизток до около 28 в Тракия и Северозападна България. В крайните северозападни и югозападни части вероятността за валежи е по-малка и температурите ще бъдат най-високи. В Западна България вятърът ще бъде от северозапад, а на изток - от североизток и изток.

Над по-голямата част от континента продължава поредицата горещи дни. Най-високи температури има на Пиринеите, където в някои райони вече има стойности, близки до 40 градуса. Топло остава и в цяла Западна и Централна Европа. Хладно е в Москва и Киев, а у нас на Балканите, е в ход захлаждане, което ще бъде за кратко - още в петък-събота в повечето места ще се завърне слънчевото време, с постепенно повишаващи се температури.

През оставащите дни до края на седмицата у нас времето ще бъде по-стабилно, с вероятност за краткотрайни валежи след обяд само на отделни места и главно около планините. Температурите в петък ще са малко по-ниски, от около 20-21 до 26-27 градуса. През почивните дни те отново ще се повишават и в неделя и началото на следващата седмица в низините ще са около, на места и малко над 30 градуса - ще се установи много приятно лятно време, засега без екстремните горещини, които наблюдаваме в Западна Европа.