Лятото постепенно наближава и ще усетим това в някои от следващите дни.

Днес в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност. В низините вероятността за краткотрайни превалявания е малка, а такива ще има на места около планините на запад  и югозапад. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад. Дневните температури ще достигнат 28 до 33 градуса, като най-топло ще бъде в западната част на Дунавската равнина и Тракия.

До полунощ краткотрайни превалявания са възможни на отделни места в източната част на Дунавската равнина и на североизток. След полунощ почти навсякъде ще се установи ясно и тихо време. Минималните температури утре ще са от 12 до 18 градуса.

През деня утре ще бъде слънчево, но около и след обяд в планините и полупланинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Подобни явления са възможни и по Южното Черноморие. Ще бъде топло, в низините - горещо, с температури след обяд от 28 до 33-34 градуса.

Утре почти над целия континент, освен над североизточните му райони, ще бъде слънчево, топло, а на юг - и горещо. Най-високи температури ще отчитат на Пиринеите, но и у нас, на Балканския полуостров, ще бъде слънчево и доста топло за края на месец май. По-късно през седмицата ни очаква захлаждане, но само за кратко.

 

 

У нас през нощта срещу четвъртък и в четвъртък, с усилване на вятъра от северозапад през страната ще премине атмосферен фронт. На места за кратко ще превали и прегърми, а по-съществени и интензивни явления ще има след обяд в южните райони. Минималните температури ще са от 13 до 19, а дневните ще се понижат и ще бъдат от 23 до 28 градуса, по-ниски в североизточните райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина - силен северозападен вятър.

В петък вятърът ще отслабне. облачността ще бъде незначителна, купеста около планините. Слаби краткотрайни валежи са възможни само на отделни места на изток и в Родопите. Сутрин ще бъде по-хладно, с температури от 8 до 13 на повечето места, а след обяд стойностите щя са в интервала от 20-21 до 27 градуса.

В събота ще бъде слънчево или с незначителна облачност, с малка вероятност за валежи в планините. Вятърът от запад временно ще се усили до умерен в низините. Температурите ще се повишат с градус-два. В неделя по-нестабилно ще бъде в планинските и полупланински райони, а температурите в низините ще доближат отново 30 градуса.

В понеделник в низините ще бъде слънчево с купести облаци след обяд, краткотрайни валежи ще има около планините и в Лудогорието на отделни места. Вятърът от запад ще бъде слаб. Топло, с температури след обяд от 27 до 33 градуса. 

