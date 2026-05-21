Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В по-високите части все още има преспи сняг, като туристите трябва да внимават при прекосяването им заради опасност от подхлъзване и пропадане, казаха от ПСС.

Очаква се влошаване на времето и гръмотевична активност, затова не се препоръчва излизане по билата на планините, туристите да се придържат към гористите местности, добавиха от службата. Пранинските спасители обърнаха внимание, че по високите части е облачно и духа умерен до силен вятър.

Няма регистрирани инциденти в планините през последното денонощие, съобщиха още от ПСС.

Над планините облачността ще е по-често значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 7°.

