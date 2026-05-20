Плашат ни с Ел Ниньо, но какво всъщност представлява този феномен

Прогнозирането на Ел Ниньо е по-скоро въпрос на вероятности, отколкото на сигурно събитие

В момента шансовете са в полза на Ел Ниньо, пишат климатолозите от НОАА (американската агенция по атмосферата и океаните).

Това природно метеорологично явление, част от Ел Ниньо-Южното колебание (ENSO), възниква, когато по-топла от нормалното вода се разпростира в по-голямата част от екваториалния Тихи океан точно под повърхността. Това се случва в момента. А мощни пориви на западния вятър са изтласкали огромни количества топла вода на изток, към региона Ниньо 3.4, където температурата на морската повърхност, заедно с други атмосферни условия, се използва за оценка на състоянието на ENSO.

На 14 май, в месечната си прогноза за ENSO, Центърът за климатични прогнози на NOAA/Националната метеорологична служба даде 82% вероятност Ел Ниньо да бъде налице за периода май-юли, което означава, че ще настъпи в рамките на няколко седмици.

Как експертите знаят кога Ел Ниньо е настъпил?

Условията за Ел Ниньо се обявяват, когато атмосферата и океанът са в синхрон и температурата на морската повърхност в Ниньо 3.4 е поне с 0,5 градуса Целзий (0,9 °F) по-висока от сезонната средна стойност.

Но точно както ураганите могат и понякога се отклоняват от "конуса на несигурността", е жизненоважно да се помни, че Ел Ниньо може да направи същото. Подготовката за типичните резултати е разумна стъпка, стига да имате предвид, че прогнозирането на Ел Ниньо-Южната осцилация е по-скоро въпрос на вероятности, отколкото на сигурност.

NOAA вече използва относителен океански индекс за Ел Ниньо (RONI), в който стойността за Ниньо 3.4 се коригира спрямо тропическите океани в света като цяло; целта е да се предотврати глобалното затопляне да замъгли сигнала за самите събития Ел Ниньо и Ла Ниня.

Почти всички ансамбли (усреднени стойности) за сезонни прогнози, използвани за предсказване на ENSO в агенции по целия свят, сега са единодушни, че предстоящото явление вероятно ще доведе до затопляне на Ниньо 3.4 с поне 1,5 °C, което би го поставило в категорията "силно". А някои от средните стойности на ансамблите вече надхвърлят 2 °C. Това би го поставило в рамките на най-гмощните явления Ел Ниньо в базата данни на NOAA, която датира от 1950 г.

Отделните членове на ансамбъла все още обхващат доста широк диапазон, като резултатите варират от слабо събитие до такова, което ще счупи рекорди, но както е показано по-долу, те са почти единодушни по отношение на значителен Ел Ниньо, колкото е възможно. (Този резултат използва главно традиционния индекс преди RONI, който има тенденция да показва малко по-високи температури при последните събития Ел Ниньо.)

Какво е "супер Ел Ниньо" - и ще има ли такова?

През 2003 г. група изследователи от австралийската национална научна агенция CSIRO използваха термина "супер Ел Ниньо" в статия в списанието Monthly Weather Review. Те го използваха, за да опишат събития, при които отклонението на Ниньо 3.4 от средната стойност е било най-малко 3 °C. Оттогава изразът се използва по-свободно по целия свят, особено в новинарски статии и социални медии, но не е част от инструментариума на повечето професионални прогнозатори на ENSO.

"Макар "супер Ел Ниньо" понякога да се използва неофициално, това не е научен термин", заяви старшият климатолог Фелисити Геймбъл в изявление на Австралийската метеорологична служба, която избягва определението "супер" в своите продукти.

Същото важи и за NOAA, която използва термините "слаб", "умерен", "силен" и "много силен". Месечните прогнози на NOAA за ENSO вече включват месечни вероятности, че прогнозираното явление Ел Ниньо ще попадне във всяка от тези четири категории. Вероятността за "много силно" явление достига пик от 37% в периода ноември-януари.

Според NOAA, ако се сумират тези категории, вероятността да имаме Ел Ниньо с каквато и да е сила сега е по-голяма от 90% от това лято до зимата на 2026-27 г.