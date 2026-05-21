Германия вероятно няма да постигне климатичните си цели за 2030 г., предупреждава независим орган. 

Ройтерс съобщава, че според независим консултативен орган Германия вероятно няма да постигне климатичните си цели за 2030 г. и ще излъчи повече въглероден диоксид (CO2), отколкото беше прогнозирано по-рано.

Отбелязва се, че страната се стреми да намали емисиите си на парникови газове с най-малко 65% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г., преди да стане "климатично неутрална" до 2045 г.

Статията добавя, че досега е намалила емисиите с около 48%. Deutsche Welle съобщава, че Съветът на експертите по изменението на климата сега смята, че Германия може да надхвърли целта си с до 100 млн. тона CO2 (MtCO2).

Добавя се, че германската агенция по околната среда е прогнозирала възможно надхвърляне от едва 4,5 MtCO2. Bloomberg отбелязва, че прогнозите на консултативната група идват, след като през март правителството обяви план за намаляване на въглеродните емисии на стойност 8 млрд. евро.

Добавя се, че войната в Иран оказва натиск върху домакинствата и бизнеса, което кара правителството да се откаже от закона за чисто отопление и да одобри планове за нови газови електроцентрали.

 

 

