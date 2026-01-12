7398 Снимка: БТА

Седмицата започва със студено време и ледени дни, но от сряда предстои чувствително омекване на времето и температури около и малко над обичайните за януари - най-студения месец в годината.

Днес облачността над страната ще бъде променлива, често незначителна. Ще продължи да духа умерен и силен северозападен вятър, а дневните температури ще остават отрицателни в голяма част от страната - от около минус 4 до 1-2 градуса.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а повече облаци ще има над северозападните райони. Вятърът постепенно ще отслабва и в повечето места почти ще стихва. Затова и минималните температури ще са още по-ниски от днешните, от минус 10 до минус 5 в повечето места, но в отделни котловини и в местата със снежна покривка на североизток ще паднат и до около минус 14.

През деня облачността ще бъде значителна през повечето време. Ще започне постепенно омекване на времето и максималните температури в страната ще бъдат от около нула на североизток до 4-5 на места в южните части на страната. Привечер на отделни места в централните и североизточни райони ще превали слаб сняг.

Утре над континента най-меко ще бъде на югозапад, в Португалия, с максимални температури до около 15 градуса. На другия край, на североизток, в украинската столица Киев ще вали слаб сняг, а температурите ще са около минус 15 градуса. В централните части на Европа ще бъде студено и мъгливо, на места със слаби превалявания. У нас, на Балканите, предстои постепенно повишение на температурите в следващите дни.

У нас в сряда минималните температури вече ще са от около минус 5 до плюс 1-2 градуса в повечето места, само на североизток все още до около минус 8-9. През деня ще има променлива облачност, а максималните температури ще са от 4 до 9, само на североизток в местата със снежна покривка по-ниски с 2-3 градуса.

В четвъртък ще омекне още малко и след утрото, с температури от около минус 5 до плюс 1-2 градуса, дневните стойности ще достигнат 7 до 12-13 градуса, отново по-ниски на североизток. Ще има незначителна облачност, в Дунавската равнина със слаб вятър от запад-югозапад.

В петък на места в низините ще има мъгли, а температурите ще останат сутрин - около нулата, а след обяд до около и малко под десетина градуса.

През уикенда ще се появи слаб североизточен вятър и над по-голямата част на страната ще бъде облачно, с мъгла или ника облачност. Повече слънце ще има само над част от западните и най-вече югозападните райони. Ще остане почти без валежи или само слаби преръмявания на места в наветрените части на планините. Минималните температури в събота ще са около нулата, а в неделя - с 2-3 градуса по-високи, докато дневните ще са около 10 в съботния ден, докато в неделя ще се понижат с 3-4 градуса, освен на югозапад, където ще остава по-меко.