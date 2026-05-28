Според климатолози, феноменът допринася за високите летни температури там

Горещата вълна изстрелва потреблението на електроенергия в Индия до рекордни нива, съобщава Ройтерс

Някои части от Индия "се борят с прекъсвания на електрозахранването, тъй като рекордната жега е повишила търсенето на електроенергия до безпрецедентно високо ниво от над 270 гигавата, което подтикна правителството да призове потребителите да ограничат потреблението", съобщава Ройтерс.

Агенцията посочва, че климатичният феномен Ел Ниньо допринася за високите летни температури.

Вестник "Хинду" съобщава, че в събота температурите в няколко части на Индия са достигнали 44 градуса по Целзий.

Според вестника индийската метеорологична служба е предупредила, че температурите в Делхи, Пенджаб, Харяна и Чандигарх вероятно ще се повишат още повече, и е издала множество предупреждения за жега.

Bloomberg съобщава, че климатичните промени и лошото градоустройство водят до "удушаващи нощи", които излагат на риск милиони хора.

The Guardian публикува статия под заглавието: "Главата ми се върти от жегата": Индийските работници на свободна практика се борят с изтощението на фона на скочилите температури.

Ройтерс съобщава, че "от началото на март до средата на май в южния индийски щат Андхра Прадеш са регистрирани над 300 подозителни случая на заболявания, свързани с жегата".

Блумбърг пише: "В петък индийското министерство на енергетиката призова гражданите да внимават с потреблението на електроенергия, тъй като жестоката лятна жега води до повишено търсене на климатизация."