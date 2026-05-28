Горещата вълна изстрелва потреблението на електроенергия в Индия до рекордни нива, съобщава Ройтерс

Още по темата

 Някои части от Индия "се борят с прекъсвания на електрозахранването, тъй като рекордната жега е повишила търсенето на електроенергия до безпрецедентно високо ниво от над 270 гигавата, което подтикна правителството да призове потребителите да ограничат потреблението", съобщава Ройтерс.

Агенцията посочва, че климатичният феномен Ел Ниньо допринася за високите летни температури.

Вестник "Хинду" съобщава, че в събота температурите в няколко части на Индия са достигнали 44 градуса по Целзий.

Според вестника индийската метеорологична служба е предупредила, че температурите в Делхи, Пенджаб, Харяна и Чандигарх вероятно ще се повишат още повече, и е издала множество предупреждения за жега.

Bloomberg съобщава, че климатичните промени и лошото градоустройство водят до "удушаващи нощи", които излагат на риск милиони хора.

The Guardian публикува статия под заглавието: "Главата ми се върти от жегата": Индийските работници на свободна практика се борят с изтощението на фона на скочилите температури.

Ройтерс съобщава, че "от началото на март до средата на май в южния индийски щат Андхра Прадеш са регистрирани над 300 подозителни случая на заболявания, свързани с жегата".

Блумбърг пише: "В петък индийското министерство на енергетиката призова гражданите да внимават с потреблението на електроенергия, тъй като жестоката лятна жега води до повишено търсене на климатизация."

 

 

ИЗБРАНО
Вижте отвътре украинския комплекс в защитена зона от "Натура" край Варна (видео/снимки) Днес
Вижте отвътре украинския комплекс в защитена зона от "Натура" край Варна (видео/снимки)
91427
Lili, je t'aime! - вечерта, в която "Олимпия" пееше с Лили Иванова Лайф
Lili, je t'aime! - вечерта, в която "Олимпия" пееше с Лили Иванова
15380
Приятна изненада: Любо Пенев е здрав и поема софийския Локомотив? Корнер
Приятна изненада: Любо Пенев е здрав и поема софийския Локомотив?
7791
Новото правило за изплащане на пенсиите ще влезе в сила от септември Бизнес
Новото правило за изплащане на пенсиите ще влезе в сила от септември
8496
AI на Google се изложи зрелищно: Търсачката "откри" две букви P в думата Google IT
AI на Google се изложи зрелищно: Търсачката "откри" две букви P в думата Google
229
Мрачната история на катакомбните светци и техните останки в злато Impressio
Мрачната история на катакомбните светци и техните останки в злато
773
Жертвен бик нахлу в бръснарски салон в Истанбул в опит да се спаси (видео) Trip
Жертвен бик нахлу в бръснарски салон в Истанбул в опит да се спаси (видео)
1499
Как да избирате уверено зехтин като истински професионалист Вкусотии
Как да избирате уверено зехтин като истински професионалист
2053
Това са зодиите, които постоянно създават проблеми на околните Zodiac
Това са зодиите, които постоянно създават проблеми на околните
1643