Съществува 86% вероятност поне една година между 2026 и 2030 г. да надмине 2024 г. като най-горещата, регистрирана досега

Световната общност почти със сигурност ще преживее рекордно гореща година до 2030 г., предупреждава ООН

Световната общност почти със сигурност ще преживее рекордно гореща година до 2030 г. в резултат на климатичните промени, съобщава вестник "Гардиън", позовавайки се на нов доклад, изготвен от Световната метеорологична организация към ООН и Британската метеорологична служба.

Вестникът продължава: "[Докладът] предвижда 86% вероятност поне една година между 2026 и 2030 г. да надмине 2024 г. като най-горещата, регистрирана досега.

Има 75% вероятност средната температура за петгодишния период от 2026 до 2030 г. да бъде с повече от 1,5 °C над средната за доиндустриалната епоха."

В репортажа си за доклада Ройтерс отбелязва, че "временното превишаване на прага от 1,5 °C не означава, че Парижкото споразумение е провалило, тъй като то се отнася до дългосрочна средна стойност за 20 години, а не до превишаване за една година".

Асошиейтед Прес и Агенция Франс Прес също отразяват доклада.