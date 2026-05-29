Температурите ще бъдат около обичайните за периода и първите летни дни

В следващите дни ще се радваме и на слънчево време, но ще има и периоди с нестабилна атмосфера, гръмотевични бури и краткотрайни превалявания.

Днес над повечето места ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност. Вероятност за слаби краткотрайни валежи след обяд има само на отделни места в Добруджа и Западните Родопи. Ще духа слаб западен вятър, в Северозападна България - временно умерен. Максималните температури ще достигнат 22 до 28 градуса, за столицата - около 23.

През нощта ще бъде почти ясно, със слаб вятър от запад-югозапад по високите места. Минималните температури в съботното утро ще са от 7 до 12-13 градуса. През деня ще се усили вятърът от запад и в низините ще бъде силен и с бурни пориви. Облачността над западните и централни райони ще бъде незначителна, а повече облаци ще има на изток и североизток и там на места ще има краткотрайни валежи. Дневните температури ще бъдат от 21 до 28 градуса в повечето места.

В неделя ще се затопли. Минималните температури ще бъдат от 11 до 16, а дневните от 23 до около 29-30 градуса. Ще остане и ветровито, особено в западната половина на Дунавската равнина. ще се развива купеста облачност и около планините и на места на изток ще превали и прегърми.

В понеделник, първия ден на климатичното лято, вятърът ще стихне в повечето места, но атмосферата ще бъде неустойчива и на места ще превали и прегърми, главно в западните и централните части на страната. Значителни явления от този тип, както и опасност от гръмотевични бури и локални градушки има в северозападните райони привечер и през нощта срещу вторник. Дневните температури ще са от 23 до 29 градуса.

Във вторник и сряда времето няма да претърпи съществена промяна: Остава частично неустойчиво, с локални валежи с гръмотевици, главно около планините - а във вторник и на места на юг. Минималните температури най-често ще са от около 10 до 14-15, а дневните от 22 до 28-29, в местата с по-интензивни превалявания в полупланините - по-ниски. Температурните стойности в тези интервали са около обичайните за началото на лятото.

Напомняме, че в климатологията лятото започва на 1 юни и свършва на 31 август, за разлика от астрономическото такова.