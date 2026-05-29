Еднодневните валежи в 492 метеорологични станции в цял Китай са надхвърлили историческите екстремни стойности от началото на сезона на наводненията

Наводненията в югозападната китайска провинция Чунцин, причинени от проливни дъждове в района, са отнели живота на най-малко девет души, а 11 са в неизвестност, съобщава Ройтерс.

Държавната информационна агенция "Синхуа" съобщава, че Китай е отпуснал 160 млн. юана (24 млн. долара) за подпомагане на спасителните операции при тежките наводнения и геоложките бедствия, причинени от продължителните проливни дъждове в южната част на страната, в допълнение към предишната отпусната сума от 120 млн. юана.

Държавният вестник "Гуанмин Дейли" съобщава, че дневните валежи в 492 метеорологични станции в цял Китай са надхвърлили историческите екстремни стойности от началото на сезона на наводненията.

Той цитира експерти, които казват, че "бързото глобално затопляне", съчетано с развиващия се Ел Ниньо, създава условия, благоприятни за екстремни валежи по време на сезона на наводненията в страната.

Китай "губи храна заради дъжда" на фона на най-силните валежи за тази година в основните зърнопроизводителни региони, съобщава вестникът "People"s Daily", свързан с Комунистическата партия.

Непрекъснатите валежи са причинили наводнения и полягане на някои пшенични ниви в провинция Хубей, като местните власти провеждат 24-часови спешни операции по прибиране на реколтата, според "Xinhua".