 

Още по темата

Наводненията в югозападната китайска провинция Чунцин, причинени от проливни дъждове в района, са отнели живота на най-малко девет души, а 11 са в неизвестност, съобщава Ройтерс.

Държавната информационна агенция "Синхуа" съобщава, че Китай е отпуснал 160 млн. юана (24 млн. долара) за подпомагане на спасителните операции при тежките наводнения и геоложките бедствия, причинени от продължителните проливни дъждове в южната част на страната, в допълнение към предишната отпусната сума от 120 млн. юана.

Държавният вестник "Гуанмин Дейли" съобщава, че дневните валежи в 492 метеорологични станции в цял Китай са надхвърлили историческите екстремни стойности от началото на сезона на наводненията.

Той цитира експерти, които казват, че "бързото глобално затопляне", съчетано с развиващия се Ел Ниньо, създава условия, благоприятни за екстремни валежи по време на сезона на наводненията в страната.

Китай "губи храна заради дъжда" на фона на най-силните валежи за тази година в основните зърнопроизводителни региони, съобщава вестникът "People"s Daily", свързан с Комунистическата партия.

Непрекъснатите валежи са причинили наводнения и полягане на някои пшенични ниви в провинция Хубей, като местните власти провеждат 24-часови спешни операции по прибиране на реколтата, според "Xinhua".

 

 

ИЗБРАНО
Задържаха счетоводителя, юриста и помощник на собственика на КУБ Днес
Задържаха счетоводителя, юриста и помощник на собственика на КУБ
27664
Вижте първите прекрасни участнички, включили се в конкурса "Най-красива абитуриентка" Лайф
Вижте първите прекрасни участнички, включили се в конкурса "Най-красива абитуриентка"
1034020
Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат за жени Корнер
Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат за жени
10665
Европейската комисия открива процедура по свръхдефицит срещу България Бизнес
Европейската комисия открива процедура по свръхдефицит срещу България
20589
Xiaomi 17T Pro: Един от най-силните Android смартфони на годината IT
Xiaomi 17T Pro: Един от най-силните Android смартфони на годината
15564
Керана участва в бродуейския хит "Суини Тод" Impressio
Керана участва в бродуейския хит "Суини Тод"
802
На лов за Fashionista през май: Топ 5 на стрийт стайлинга на ул. "Екзарх Йосиф" URBN
На лов за Fashionista през май: Топ 5 на стрийт стайлинга на ул. "Екзарх Йосиф"
6508
Без кучета от 1 юни на охраняемите плажове по българското Черноморие Trip
Без кучета от 1 юни на охраняемите плажове по българското Черноморие
1871
Зеленчукова лазаня с патладжан и печени чушки Вкусотии
Зеленчукова лазаня с патладжан и печени чушки
980
Астролог: Тези зодии никога не биха следили любимия си човек Zodiac
Астролог: Тези зодии никога не биха следили любимия си човек
581