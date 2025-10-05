В понеделник отново се очакват значителни количества дъжд, съобщи Министерството на околната среда и водите на своята фейсбук страница.

Водокалипсис

Още тази нощ от запад ще започнат валежи, които утре ще обхванат и източните райони на страната, посочват от министерството.

От МОСВ предупреждават, че оранжев код за опасно време е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 10 области в Южна България - Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. В Бургаска област, която вече пострада от наводнения в петък, се очакват нови обилни валежи, особено в нощта срещу вторник, посочват от министерството.

Жълт код е в сила за още 14 области, а без предупреждения остават само четири - Видин, Монтана, Враца и Плевен, допълва БТА.

Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в Източна и Северна България. Температурите ще се понижат - минимални между 5° и 10°, максимални между 10° и 15°.

Може ли потопът на "Елените" да се повтори в София и къде (графики)
В четвъртък валежите ще спрат, а дневните температури ще се повишат с 4-5 градуса.

Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да следят актуалните прогнози на НИМХ и да бъдат внимателни при придвижване в засегнатите райони.

