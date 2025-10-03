Валежната обстановка, на която сме свидетели в момента, ще приключи утре, но в началото на следващата седмица ще станем свидетели на поне още една подобна на нея.

До края на днешния ден, заради валежите и облачното време няма да има значим дневен ход на температурите. Те ще остават около или само с градус-два над сутрешните си стойности, освен в крайните източни райони и по брега на морето, където ще достигнат 18-19 градуса. Валежите преди обяд ще продължат над почти цялата страна, но в следобедните часове от юг и югозапад ще започнат временно да спират

През нощта преваляванията в голяма част от страната временно ще отслабват и спират - последно около полунощ в северозападните райони и по южното Черноморие, но в централната част на Южна България отново ще завали. Минималните температури утре ще са от около 1 до 6-7 градуса, по брега на морето до около 10.

В събота ще бъде облачно, с временни разкъсвания на облачността. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в южните и крайни източни части на страната. Температурите ще са от 10 до 15 градуса, малко по-ниски по високите котловини на запад. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър.

В неделя минималните температури ще бъдат от около минус 1 до 5 градуса, а дневните ще се повишат и ще достигнат 14 до 19 градуса, по-високи по морския бряг. Ще има незначителна облачност, а в Дунавската равнина ще продължи да духа слаб западен вятър.

През нощта срещу понеделник облачността ще се увеличава и от запад ще започнат нови превалявания. Минималната температура ще е в рамките на 5 до 11 градуса за повечето места, а дневната ще се понижи и ще бъде от 8-9 до 18 градуса в източните райони. През деня преваляванията ще обхванат по-голямата част от страната.

Хладно, облачно, на места - дъждовно, ще остане времето и във вторник. Предварителните сценарии на моделите очакват повече слънце и по-високи температури през втората половина на следващата седмица,

 

 

