Цените на електроенергията в Германия за следващия ден скочиха с 29% в сряда, тъй като горещата вълна повиши нуждите от охлаждане

Жегата в Европа е "сурово напомняне" за глобалното затопляне, заяви шефът на ООН по въпросите на климата

Саймън Стиел, изпълнителен секретар на Конвенцията на ООН по изменението на климата, определи интензивната вълна от жега, обхванала части от Западна Европа, като "сурово напомняне за цената на глобалното затопляне", съобщава Politico.

Според изданието Стиел е заявил: "Основният виновник е световната зависимост от изгарянето на въглища, нефт и газ и унищожаването на горите... Тази климатична вълна от жега представлява двойна заплаха в момент, когато най-новата война в Близкия изток показва растящите разходи от зависимостта от вноса на изкопаеми горива."

The Guardian също цитира Стийл, който казва, че "науката ясно показва, че предизвиканите от човека климатични промени правят тези горещи вълни по-чести и екстремни".

EuroNews съобщава, че Лондон е изправен пред температури, надвишаващи средните с 16 градуса, докато в Париж те са с 14 градуса над средните, в Берлин - с 11 градуса, в Лисабон - с 10 градуса, а в Мадрид - с 10 градуса. Euractiv обяснява защо Европа е континентът с най-бързо затопляне в света.

BBC News съобщава, че "пациентите в болницата в Джърси са били успокоени, че спешната, неотложната и родилната помощ могат да продължат нормално, въпреки рекордната жега, която причинява механични повреди на климатичните инсталации". The Independent и BBC News съобщават, че във вторник е имало скок в броя на обажданията на номер 999.

The Guardian посочва, че поне девет души са загинали в "инциденти, свързани с вода" през последните няколко дни, и добавя, че експерти по безопасност предупреждават за опасностите от плуване на открито. Bloomberg съобщава за скок в продажбите на вентилатори и "други продукти за охлаждане". The Daily Telegraph добавя, че "пътищата във Великобритания започнаха да се топят, а пътниците с влак останаха блокирани с часове". The Guardian пише: "През 2024 г. летните жеги в ЕС отнеха около три пъти повече човешки живота, отколкото автомобилните катастрофи, 16 пъти повече, отколкото убийците, и над 10 000 пъти повече, отколкото терористите." The Times съобщава за опасения, че Шотландия се приближава към "сезон на горски пожари по европейски модел", след като за части от страната беше издадена предупредителна сигнализация за "много висок" риск.

Le Monde съобщава, че в резултат на жегата Франция също преживява "необичайно ранен национален пик на озонното замърсяване". Отделно от това Le Monde очертава как вълната от жега във Франция засяга растенията и дивата природа.

"The Guardian" разговаря с туристи и местни жители в пет европейски столици за преживяванията им с жегата и техните притеснения за това какво може да означава климатичната криза за бъдещето.

"Bloomberg" съобщава, че "топлинният купол е блокирал облаците и е подхранил бурното производство на слънчева енергия", но добавя, че "като е разчистил облаците и е успокоил атмосферата, топлинният купол е оказал обратен ефект върху скоростта на вятъра".

"Ройтерс" съобщава, че "цените на електроенергията в Германия за следващия ден скочиха с 29% в сряда, тъй като горещата вълна в голяма част от Европа повиши нуждите от охлаждане, докато по-ниското производство на вятърна енергия означаваше, че ще са необходими по-скъпи източници за производство на електроенергия, като електроцентрали на газ и въглища, за да се покрие търсенето".