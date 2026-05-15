Растат опасенията за екстремни метеорологични явления на Световното по футбол
Температурите в 14 от 16-те стадиона, които ще се използват, могат да надхвърлят опасни нива, според експертите
Водещи учени изразяват опасения за екстремни метеорологични условия
Още по темата
Учените предупредиха, че настоящите мерки за безопасност при горещини, планирани за Световното първенство по футбол за мъже през 2026 г., са "неадекватни" и могат да изложат играчите на "риск от сериозни увреждания", съобщава BBC News.
Медията отбелязва, че 20 експерти по здраве, климат и спортни постижения са заявили в отворено писмо, че насоките на ФИФА са "в разрез с настоящите научни познания" и "невъзможни за оправдаване".
Температурите в 14 от 16-те стадиона, които ще се използват, могат да надхвърлят опасни нива, според експертите, които призовават футболната федерация да въведе по-силни мерки за защита, включително по-дълги паузи за охлаждане и по-ясни протоколи за отлагане или пренасрочване на мачове при екстремни условия, се посочва в статията.
BBC News продължава, че нов анализ на службата World Weather Attribution (WWA) разкрива, че играчите и феновете "са изложени на много по-висок риск от изтощителна жега и влажност по време на турнира в сравнение със Световното първенство през 1994 г. на същия континент".