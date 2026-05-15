Водещи учени изразяват опасения за екстремни метеорологични условия

Още по темата

Учените предупредиха, че настоящите мерки за безопасност при горещини, планирани за Световното първенство по футбол за мъже през 2026 г., са "неадекватни" и могат да изложат играчите на "риск от сериозни увреждания", съобщава BBC News.

Медията отбелязва, че 20 експерти по здраве, климат и спортни постижения са заявили в отворено писмо, че насоките на ФИФА са "в разрез с настоящите научни познания" и "невъзможни за оправдаване".

Температурите в 14 от 16-те стадиона, които ще се използват, могат да надхвърлят опасни нива, според експертите, които призовават футболната федерация да въведе по-силни мерки за защита, включително по-дълги паузи за охлаждане и по-ясни протоколи за отлагане или пренасрочване на мачове при екстремни условия, се посочва в статията.

BBC News продължава, че нов анализ на службата World Weather Attribution (WWA) разкрива, че играчите и феновете "са изложени на много по-висок риск от изтощителна жега и влажност по време на турнира в сравнение със Световното първенство през 1994 г. на същия континент".

 

 

ИЗБРАНО
Вижте видео на скандала между Ивайло Мирчев и доставчика Днес
Вижте видео на скандала между Ивайло Мирчев и доставчика
22254
DARA успя, България отново е на финал на "Евровизия" (снимки) Лайф
DARA успя, България отново е на финал на "Евровизия" (снимки)
82705
Владо Николов потвърди: Синовете му Алекс и Мони се събират в един отбор Корнер
Владо Николов потвърди: Синовете му Алекс и Мони се събират в един отбор
8174
Средната заплата у нас расте с 13% за година, надхвърли 1400 евро Бизнес
Средната заплата у нас расте с 13% за година, надхвърли 1400 евро
8873
137 международни участници досега, GITEX и летящи таксита: Какво всъщност ще донесе EXPO 2027 Белград? IT
137 международни участници досега, GITEX и летящи таксита: Какво всъщност ще донесе EXPO 2027 Белгра...
2623
Народният театър в правен спор с Валери Йорданов относно авторството на пиесата "Караконджул" Impressio
Народният театър в правен спор с Валери Йорданов относно авторството на пиесата "Караконджул"
18740
Най-красивите градове на Френската Ривиера Trip
Най-красивите градове на Френската Ривиера
990
Не изхвърляйте люспите от лук, а ги използвайте по този начин Вкусотии
Не изхвърляйте люспите от лук, а ги използвайте по този начин
1409
Всичко ще им се получи: 5 зодии, които трябва да бъдат по-смели в средата на май Zodiac
Всичко ще им се получи: 5 зодии, които трябва да бъдат по-смели в средата на май
1321