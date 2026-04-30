Един човек е загинал, а други 27 са ранени при 21 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.

В София са регистрирани пет тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Един е загинал, а шестима са пострадали.

От началото на месеца са станали 445 тежки катастрофи, при които са загинали 33 души, а 562 са ранени.

От началото на годината има 1686 тежки пътни произшествия, при които са загинали 125 души, а 2106-ма са пострадали.

При сравнение със същия период на миналата година (110 загинали) се отчитат с 15 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Вчера автомобил катастрофира при столичната метростанция "Бели Дунав". Шофьорът – мъж на 68 години – е загинал на място.

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 29.04.2026 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще бъде усложнена. Ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд и на места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София - около 7°. Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ МПС:

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия", по АМ "Хемус" - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма" и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли" (376-ти км) до п. в. "Кресна" на АМ "Струма" (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

В последния работен ден - 30 април /четвъртък/, между 15 ч. и 20 ч. ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

В първия почивен ден - 1 май /петък/, от 9 ч. до 14 ч. отново ще е ограничено движението на МПС над 12, излизащи от столицата.

В последния почивен ден - 3 май /неделя/, от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ "Хемус", АМ "Струма" и участъка от път I-1 в област Благоевград.

На АМ "Тракия" забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници. Също на АМ "Тракия", за пътуващите в посока София, забраната не се отнася за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. "Ихтиман" (34-ти км) до п. в. "Вакарел" (23-ти км).

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.05.2026 г.

АМ "Хемус":

Област Варна:

Движението по АМ ,, Хемус" в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София поради извършване на дълготрайни ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в една лента, в дясното платно посока Варна и в една лента посока София. Участъкът е сигнализиран съгласно въведената ВОБД. Срок до 15.07.2026г.

Област София:

Движението от км 0+000 до км 14+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Поетапно и на участъци се ограничава аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението от км 33+420 до км 54+600 и от км 55+600 до км 71+400 ще бъде въведена ВОБД эа подвижни работи с поетапно ограничаване ползването на аварийна пътна или изпреварваща лента за периода от 08:00.ч. до 17:00.ч. от 29.04.2026.г. до 30.04.2026.г

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 05.05.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 на АМ "Хемус", в района на пътен тунел "Топли дол", се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно - по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Ветрино" - п.в. "Млада Гвардия" от км 385+500 до км 381+300 посока Шумен се осъществява с повишено внимание поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростт до 100 км/ч. Срок до 30.04.2026 г.;

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+200 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.05.2026 г.

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ "Струма" при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва:

- Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.05.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.05.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението от км 91+000 до км 105+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на италенски улеи, дилатационни фуги и събиране на отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.05.2026 г.;

Движението от км 97+500 до км 104+300 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103+300. Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I-1 "София - Кулата" до п.в. "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 01.05.2026 г.;

Движението в участъка от км 128+000 до км 152+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.04.2026 г.

АМ "Марица": няма въведени ограничения.

АМ "Черно море" : няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропусквателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Пампорово" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.