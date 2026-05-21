Общото събрание на ООН прие с голямо мнозинство от 141 срещу 8 гласа резолюция в подкрепа на консултативно становище на Международния съд за задълженията на отделните държави за справяне с климатичните проблеми, предаде Ройтерс.

Генералният секретар на ООН заяви, че вотът, при който 28 страни гласуваха "въздържал се", подчертава отговорността на правителствата да защитават гражданите си от "задълбочаващата се климатична криза".

"Приветствам това, че Общото събрание прие резолюция за консултативното становище на Международния съд относно климатичните промени. Това е силен знак в подкрепа на международното право, климатичната справедливост, науката и отговорността на правителствата да предпазват народите от задълбочаващата се климатична криза", написа Гутериш в социалната мрежа Екс.

Резолюцията, внесена от тихоокеанската островна държава Вануату, потвърждава консултативното становище на Международния съд от юли 2025 г., че отделните страни са задължени да ограничат използването на изкопаеми горива и да се справят с глобалното затопляне.

Това становище не е правно обвързващо, но се очаква то да започне да служи за позоваване при свързани с климата съдебни дела по целия свят.

САЩ, Саудитска Арабия, Русия, Израел, Иран, Йемен, Либерия и Беларус гласуваха против резолюцията.

Домакинът на тазгодишната Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КОП31) – Турция, както и Индия, Катар и Нигерия, бяха сред страните, гласували "въздържал се".

Правителството на американския президент Доналд Тръмп изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата от 2015 г. и от други важни споразумения за околната среда и премина към политика на увеличаване на производството на изкопаеми горива.

"Резолюцията съдържа неуместни политически искания, свързани с изкопаемите горива", заяви заместник постоянната представителка на САЩ в ООН Тами Брус.

Вишал Прасад, ръководител на организацията "Студенти от тихоокеанските острови срещу климатичните промени", която оглави кампанията с искане Международния съд да даде се произнесе за борбата с климатичните промени, определи вота в ООН като ангажимент консултативното становище "да стане реалност".

