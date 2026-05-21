Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици обяви за днес за пет области в Източна България Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Областите с жълт код за днес са Силистра, Варна, Добрич, Шумен и Бургас.

Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд - купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма, и временно силен северозападен вятър.

Максималните температури днес ще са между 22 и 27 градуса, в София - около 22, информират от НИМХ.

