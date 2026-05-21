Масови наводнения, предизвикани от проливните дъждове в южната и централната част на Китай във вторник, са отнели живота на най-малко 21 души, според китайските власти, съобщава Ройтерс.

Агенцията добавя, че осем провинции са били предупредени за висок риск от "свлачища, внезапни наводнения, както и тежки градски наводнения и преовлажняване на почвата".

Друг доклад на Ройтерс посочва, че провинция Хубей е претърпяла рекордни валежи, като в 337 общини са отчетени над 40% от средногодишните валежи в Хубей от събота следобед до понеделник.

Държавната телевизия CGTN съобщава, че в Чунцин, в югозападната част на Китай, също е валяло силно напоследък.

Държавната информационна агенция "Синхуа" съобщава, че валежите по време на тазгодишния период на узряване и жътва на пшеницата в Хенан, центърът на производството на пшеница в Китай, ще бъдат над нормалните.

Китай се фокусира върху изграждането на своята устойчивост към нарастващите рискове за здравето, свързани с климатичните промени, казва Шен Хонбин, заместник-министър на Националната здравна комисия и ръководител на Националната администрация за контрол и превенция на заболяванията, пред държавния вестник "Чайна Дейли".

