Проходът Шипка от северната страна е почистен и обработен срещу заледяване, съобщиха за БТА от Областното пътно управление-Габрово. Пътят към билото остава заснежен, затова движението се извършва с повишено внимание при зимни условия.

Още по темата

По данни на дежурните в пътното управление температурата във високата част е минус 10 градуса, а снежната покривка е около 10 сантиметра.

Основните пътни артерии в община Габрово са почистени и обработени и са проходими при зимни условия. В Габрово снежната покривка е приблизително 5 сантиметра, а температурите са минус 8 градуса. Рано тази сутрин са направени обходи на уличната мрежа. От Община Габрово информират, че всички градски и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват по график.

От местната администрация уточниха, че няма населени места без електрозахранване. Подаден е един сигнал към дежурните в администрацията, който е препратен за обработване до общинското предприятие "Благоустрояване".

ИЗБРАНО
Майка, оставила сина си на Калушев: Спонсорирах проекта. Синът ми каза, че е насилен, не повярвах Днес
Майка, оставила сина си на Калушев: Спонсорирах проекта. Синът ми каза, че е насилен, не повярвах
40167
Защо Холивуд отказва прошка на Уил Смит? Лайф
Защо Холивуд отказва прошка на Уил Смит?
10093
МОК изхвърли украинец от игрите заради почит към загинали сънародници Корнер
МОК изхвърли украинец от игрите заради почит към загинали сънародници
14116
Българският пробив в Париж: VP Brands International с впечатляващ дебют на Wine Paris 2026 Бизнес
Българският пробив в Париж: VP Brands International с впечатляващ дебют на Wine Paris 2026
5030
Ето как може да изглежда новия стелт на САЩ IT
Ето как може да изглежда новия стелт на САЩ
8276
Кадри от заснемането на "Брънч за начинаещи" оживяват в изложба в УниКредит Студио Impressio
Кадри от заснемането на "Брънч за начинаещи" оживяват в изложба в УниКредит Студио
2000
Една от най-красивите дестинации в света търси доброволци и поема всички разходи, ето защо Trip
Една от най-красивите дестинации в света търси доброволци и поема всички разходи, ето защо
1263
Мъфини с моркови, ябълки и стафиди Вкусотии
Мъфини с моркови, ябълки и стафиди
776
Новолунието във Водолей на 17 февруари открива коридор от затъмнения: какво да очакват зодиакалните знаци? Zodiac
Новолунието във Водолей на 17 февруари открива коридор от затъмнения: какво да очакват зодиакалните ...
612