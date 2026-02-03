Проходът Шипка от север е почистен и обработен е против заледяване
Движението е при зимни условия, в Габрово пътища, транспорт и ток са нормални
Проходът Шипка от северната страна е почистен и обработен срещу заледяване, съобщиха за БТА от Областното пътно управление-Габрово. Пътят към билото остава заснежен, затова движението се извършва с повишено внимание при зимни условия.
По данни на дежурните в пътното управление температурата във високата част е минус 10 градуса, а снежната покривка е около 10 сантиметра.
Основните пътни артерии в община Габрово са почистени и обработени и са проходими при зимни условия. В Габрово снежната покривка е приблизително 5 сантиметра, а температурите са минус 8 градуса. Рано тази сутрин са направени обходи на уличната мрежа. От Община Габрово информират, че всички градски и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват по график.
От местната администрация уточниха, че няма населени места без електрозахранване. Подаден е един сигнал към дежурните в администрацията, който е препратен за обработване до общинското предприятие "Благоустрояване".