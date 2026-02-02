Очаква се през 2026 г. Комисията да преразгледа и други ключови екологични директиви.

208 Снимка: Getty images

Няколко природозащитни организации днес започнаха петиция срещу отслабването на законодателството на ЕС за опазване на природата и околната среда, съобщи ДПА.

Световният фонд за дивата природа (СФДП) и други сдружения призовават хората в цяла Европа да се противопоставят на стъпки на Европейската комисия, които според тях могат да разклатят екологичните и природозащитните правила в Съюза.

"Европейските закони, които защитават нашата природа, биват тихомълком премахвани под фалшивия предлог за "опростяване", заявиха организациите.

Според инициаторите петицията има за цел да повиши осведомеността за, по думите им, атаки срещу законите за опазване на природата, и да даде възможност на гражданите да изразят позицията си.

От Брюксел отвърнаха, че намаляването на регулаторната тежест е необходимо, за да се стимулира европейската икономика. Европейската комисия наскоро предложи промени за опростяване и ускоряване на екологичните оценки при издаването на разрешителни, както и за предоставяне на компаниите на по-голяма гъвкавост при прилагането на екологичните изисквания.

Ска Келер, ръководител на европейската политика на СФДП-Германия, коментира: "Под прикритието на намаляване на бюрокрацията, десетилетия доказано ефективно европейско екологично законодателство бива систематично разграждано." Тя допълни, че много държави членки, особено Германия, подкрепят тези усилия.

Очаква се през 2026 г. Комисията да преразгледа и други ключови екологични директиви.

"Ние се противопоставяме на това отстъпление в регулаторната политика", подчерта Келер.