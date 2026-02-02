От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че условията в планините са подходящи за ски.

Температурите са отрицателни, между минус 5 и минус 10 градуса. Времето е облачно, а на места има слаб вятър.

Туристите трябва да имат предвид, че във високите части видимостта е намалена или почти липсва.

За последното денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, допълниха от ПСС.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава облачно и ветровито време, със снеговалежи. В района на Централен Балкан и Рило-Родопската област валежите временно ще бъдат по-интензивни и значителни, ще се натрупа нова снежна покривка, а по проходите се очакват виелици и снегонавявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин снеговалежите ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, а по върховете от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 2°, а на 2000 метра около минус 7°.

