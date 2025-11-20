Производството на електроенергия в Китай отбелязва най-голям скок за последните 20 месеца след късната гореща вълна

Производството на електроенергия в Китай се е увеличило с 7,9% на годишна база през октомври, което е най-големият скок от февруари 2024 г., тъй като гореща вълна "заля южната част на страната", съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни, публикувани от Националната статистическа служба на Китай.

Медията посочва, че "производството на топлинна енергия е нараснало с 7,3%, докато производството на вятърна енергия [регистрирано от агенцията] е спаднало с 12%, а производството на енергия от слънчеви електроцентрали е отбелязало ръст от едва 5,9%, най-малкият от май 2023 г. насам", което "затруднява страната да планира намаляване на парниковите газове през тази година".

Средните температури в Шанхай миналия месец са били с 2 °C по-високи от тези през същия месец миналата година, според изданието.  

Междувременно, в интервю за вестник "The Paper", Ли Гао, ръководител на китайската делегация на COP30, призовава развитите страни да "поемат активно водеща роля в постигането на съществено намаляване на емисиите" и да предоставят "финансиране, технологии и изграждане на капацитет" за справяне с климатичните промени.

Ли също така казва пред китайския вестник Southern Weekly, че всяка страна започва от "различна изходна точка" и че справянето с климатичните промени трябва да отчита фактори като "икономика, политика, общество, околна среда и поминък на хората".

На събитие в китайския павилион в Белем, шефът на ООН по въпросите на климата Саймън Стийл "каза, че зеленият растеж е нова движеща сила за развитие и инвестиционно сътрудничество в рамките на [китайската] зелена инициатива "Пътят на коприната", съобщава вестник People"s Daily, свързан с комунистическата партия.

 

 

