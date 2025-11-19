Страната изглежда решена да наложи вето на усилията за решаване на климатичната криза, за да защити своите огромни приходи от продажбата на изкопаеми горива

Много медии се фокусират върху вътрешната динамика на преговорите на COP30.

Financial Times се фокусира върху призива на бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор към Саудитска Арабия да "прекрати блокиращите си тактики срещу климатичните действия... преди пристигането на министрите тази седмица за окончателни дискусии".

Вестникът добавя: "Десетки държави настояват за така наречената пътна карта за това как и кога държавите ще откажат икономиките си от петрола, газа и въглищата...

Но Гор заяви пред Financial Times, че саудитската делегация на COP30 "показва мускули" в дискусиите за това как да се преминава от петрола и газа. "Саудитска Арабия изглежда решена да наложи вето на усилията за решаване на климатичната криза, само за да защити своите огромни приходи от продажбата на изкопаеми горива, които са основната причина за климатичната криза."

Саудитската делегация не е отговорила на искането за коментар.

В отделна статия във Financial Times се казва, че "ЕС се бори да запази позицията си по отношение на въглеродния граничен данък под натиска на Китай и други големи търговски партньори на COP30 на ООН, тъй като този въпрос заплашва да блокира глобалните преговори за климата в Бразилия".

Вестникът добавя: "Въпросът е един от най-спорните на срещата на COP30 в Бразилия, като страните спорят дали и как може да се обсъжда такава пътна карта.

Като домакин, Бразилия запазва неутрална позиция по отношение на това, което може да бъде включено в официалната дневен ред."

В тази връзка вестник "Гардиън" публикува статия с заглавие: "Може ли COP30 да започне процеса на премахване на изкопаемите горива?"