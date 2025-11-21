Мощна гръмотевична буря, съчетана със силен дъжд превърна в реки улиците на Петрич и Сандански в петък вечерта, стана ясно от публикации в социалните мрежи. Минаващата през центъра на Разлог река Язо излезе от коритото си и наводни централни улици. 

Градушката, която на места достигна размерите на лешник, предизвика затруднения в движението и принуди хората да потърсят незабавен подслон.

По първоначални данни има залети участъци в по-ниските улици.

 

Освен от дъжда, земята беше засипана и от градушка.

По данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, съобщиха от Община Петрич на официалната си фейсбук страница.

Над 30 литра на квадратен метър е падналият дъжд за последния един час и половина. Имаше и сериозна гръмотевична активност.

В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последния час и половина. Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове, като очакваното количество е между 40 и 50 литра на квадратен метър.

Аварийни екипи на Община Петрич, на ВиК дружеството и на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" са на критични точки в общината.

На четири сигнала за наводнени къщи и дворове се е отзовало Аварийното звено в Петрич. Това каза за БТА секретарят на Община Петрич и ръководител на звеното Кирил Стойков. Сигналите са за улиците "Воден" и "Здравец" в града.

Нивото на реките се следи, заяви Стойков и допълни, че е изпратена техника, която да почисти от събралите се наноси на един от мостовете над коритото на река Луда Мара в района на улиците "Пирин" и "Свобода".

Екип на Аварийното звено проверява нивото на река Струма при село Рибник, каза още Кирил Стойков. През нощта остава дежурен един екип на звеното, както и служители на общинска охрана, посочи той.

През нощта срещу събота по-значителна облачност ще има над западната половина от страната и там на много места ще вали дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Главно в планинските райони на Западна България валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана и незначителна.

Вятърът ще се задържи от юг-югоизток, в източните райони и на север от планините - умерен и временно силен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София - около 9°.

Атмосферното налягане остава по-ниско от средното за месеца.

В събота ще има променлива облачност, по-значителна над северните райони, а следобед и над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони - до 22°, за София - около 16°.

По Черноморието преди обед облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра - от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра - около 6°.

