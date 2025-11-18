Издадоха предупреждение за ураганен вятър в Царево. Според метеоролозите днес в района се очаква поривите да достигнат до 90 км/час.

Огромно дърво се стовари на една от централните улици в Царево тази нощ, предаде кореспондентът на БНТ. От общината предупредиха, че има риск от летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчва се хората да не излизат навън, ако не се налага и да обезопасят всички незакрепени предмети на открито, по терасите и дворовете си.

Бурният вятър през нощта събори дърво и временно затвори пътя между селата Ясна поляна и Ново Паничарево в района на Приморско.

Снощи летище "Васил Левски" пренасочи и анулира полети заради силен вятър в София. След 17:10 ч. е започнало пренасочване на полети от аеропорта поради усложнени метеорологични условия.

Най-силните пориви на вятъра са регистрирани между 17:00 и 18:00 ч. На около 1000-1500 м надморска височина са регистрирани много силни ветрове, които възпрепятстваха нормалния процес на кацане. Скоростта на вятъра е била около 122 км/ч.

Заради силния вятър на летище "Васил Левски" полетът от Истанбул за София е бил отменен, а шест други са пренасочени.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в 11 области от Западна и Северна България, както и за южните райони на Източните Родопи. За шест области от Източна и Югоизточна България жълтият код е за силен и поривист вятър от юг-югозапад, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Времето днес ще е облачно. Дъжд вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната.

Дневните температури днес около 14:00 ч. ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони, до 21 градуса в югоизточните, за София - около 15 градуса.

За 19 ноември още от днес НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в 11 области на страната.

