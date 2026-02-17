Стартираща компания от Обединеното кралство води преговори с Пентагона за изграждане на плаващ ядрен реактор в американска военна база, съобщава The Daily Telegraph, тъй като американският президент Тръмп "търси нови начини за захранване на революцията в изкуствения интелект".

Статията продължава: "Новаторската централа, която се обмисля от Министерството на отбраната, се разглежда като по-бърз начин за експлоатация на технологията, тъй като би заобиколила обичайните регулаторни процеси.

Реакторът се разработва от Core Power, компания със седалище в Чизуик, която иска да произвежда плаващи електроцентрали заедно с контейнеровози с ядрено задвижване."

Във Великобритания министърът на енергетиката Ед Милибанд наскоро изключи този тип плаващи реактори от процеса на подкрепа на съвременните ядрени технологии, защото те представляват "нови" рискове, отбелязва вестникът.

В контраст с това американските власти обмислят внедряването на технологията "още през 2028 г.", добавя вестникът.

 

 

ИЗБРАНО
Мъжът, открил телата в хижа "Петрохан", е напуснал България Днес
Мъжът, открил телата в хижа "Петрохан", е напуснал България
41734
Почина кинолегендата Робърт Дювал Лайф
Почина кинолегендата Робърт Дювал
13670
Фаворитът хвана гората, а Швейцария спечели първо злато от 78 г. в мъжкия слалом Корнер
Фаворитът хвана гората, а Швейцария спечели първо злато от 78 г. в мъжкия слалом
18016
България и Гърция планират общо бъдеще на голяма бизнес среща в София Бизнес
България и Гърция планират общо бъдеще на голяма бизнес среща в София
8462
Срина се социалната мрежа "Екс" IT
Срина се социалната мрежа "Екс"
4728
10 милиона евро загуби за Лувъра от билетни измами Impressio
10 милиона евро загуби за Лувъра от билетни измами
1154
Луксът има цена: Малко известен неврологичен синдром поразява круизните пътешественици Trip
Луксът има цена: Малко известен неврологичен синдром поразява круизните пътешественици
3272
Може ли менютата да подтикват клиентите да харчат повече, без да го осъзнават Вкусотии
Може ли менютата да подтикват клиентите да харчат повече, без да го осъзнават
645
Кои са зодиакалните знаци с най-голяма сила на духа и воля? Zodiac
Кои са зодиакалните знаци с най-голяма сила на духа и воля?
1406