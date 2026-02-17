Британска компания в преговори за изграждане на плаваща атомна електроцентрала за Пентагона
Реакторът се разработва от Core Power, компания със седалище в Чизуик
Стартираща компания от Обединеното кралство води преговори с Пентагона за изграждане на плаващ ядрен реактор в американска военна база, съобщава The Daily Telegraph, тъй като американският президент Тръмп "търси нови начини за захранване на революцията в изкуствения интелект".
Статията продължава: "Новаторската централа, която се обмисля от Министерството на отбраната, се разглежда като по-бърз начин за експлоатация на технологията, тъй като би заобиколила обичайните регулаторни процеси.
Реакторът се разработва от Core Power, компания със седалище в Чизуик, която иска да произвежда плаващи електроцентрали заедно с контейнеровози с ядрено задвижване."
Във Великобритания министърът на енергетиката Ед Милибанд наскоро изключи този тип плаващи реактори от процеса на подкрепа на съвременните ядрени технологии, защото те представляват "нови" рискове, отбелязва вестникът.
В контраст с това американските власти обмислят внедряването на технологията "още през 2028 г.", добавя вестникът.