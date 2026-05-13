Според зелени активисти това отнема единствения механизъм за търсене на отговорност от корпорациите

Вчера правителството на Нова Зеландия официално обяви плановете си да промени законодателството, за да блокира възможността за частни съдебни дела срещу компании за вреди, свързани с климатичните промени.

Правителството планира да измени Закона за отговор на климатичните промени от 2002 г. (Climate Change Response Act 2002). Целта е изрично да се забрани на съдилищата да установяват гражданска отговорност (по силата на т.нар. tort law или деликтно право) за щети, причинени от емисии на парникови газове.

Министърът на правосъдието Пол Голдсмит посочи няколко основни причини за това:

-Икономическа несигурност: Според правителството тези дела създават нестабилност за бизнеса и инвеститорите.

-Неподходящо място: Аргументът е, че съдилищата не са правилното място за решаване на комплексни проблеми като климатичните промени, които включват икономически и социални фактори.

-Национална политика: Управляващите смятат, че емисиите трябва да се регулират централизирано чрез схемата за търговия с емисии (ETS), а не чрез "фрагментирани дела" в съда.

Промяната ще има ретроактивен ефект — тя ще се прилага както за бъдещи, така и за текущи дела. Това пряко засяга знаковото дело на активиста Майкъл Смит срещу седем от най-големите замърсители в страната (включително Fonterra, Genesis Energy и NZ Steel).

През февруари 2024 г. Върховният съд на Нова Зеландия бе разрешил това дело да продължи, но новата законова поправка на практика ще го прекрати принудително. Критици и еколози: Определят хода като "посегателство върху демокрацията" и "защита на големите замърсители". Според тях това отнема единствения механизъм за търсене на отговорност от корпорациите. Проектът, обаче има и доста поддръжници (бизнес и фермери). Те приветстват решението като "победа за продуктивната икономика", която ще спре използването на съда като политическо оръжие.

Очаква се проектозаконът да бъде придвижен бързо през парламента преди общите избори през ноември 2026 г.