Индия нараства капацитета си за производство на стомана на базата на въглища
В процес на изграждане в страната са нови доменни пещи на въглища с капацитет над 300 млн. тона годишно
Наблюдава се ръст в глобалния капацитет за производство на стомана на базата на въглища, предизвикан от "значително разширяване на стоманопроизводството в Индия", съобщава Financial Times.
В статията се посочва: "Към днешна дата са обявени или са в процес на изграждане нови доменни пещи на въглища с капацитет над 300 млн. тона годишно, което представлява 5% увеличение през изминалата година, според нов доклад на Global Energy Monitor, неправителствена организация, която проследява проектите в областта на изкопаемите горива и възобновяемите енергийни източници."
Вестникът добавя: "Капацитетът на електродуговите пещи се е увеличил с 1% през изминалата година до 34% от общото световно производство, спрямо 31% през 2022 г., според доклада на GEM."
Bloomberg отбелязва: "Зеленият преход на световната стоманена промишленост е застрашен от продължаващите разходи за производство на базата на въглища и недостатъчните инвестиции в по-чисти методи, според изследователска група за чиста енергия."