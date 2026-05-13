 

Още по темата

Наблюдава се ръст в глобалния капацитет за производство на стомана на базата на въглища, предизвикан от "значително разширяване на стоманопроизводството в Индия", съобщава Financial Times.

В статията се посочва: "Към днешна дата са обявени или са в процес на изграждане нови доменни пещи на въглища с капацитет над 300 млн. тона годишно, което представлява 5% увеличение през изминалата година, според нов доклад на Global Energy Monitor, неправителствена организация, която проследява проектите в областта на изкопаемите горива и възобновяемите енергийни източници."

Вестникът добавя: "Капацитетът на електродуговите пещи се е увеличил с 1% през изминалата година до 34% от общото световно производство, спрямо 31% през 2022 г., според доклада на GEM."

Bloomberg отбелязва: "Зеленият преход на световната стоманена промишленост е застрашен от продължаващите разходи за производство на базата на въглища и недостатъчните инвестиции в по-чисти методи, според изследователска група за чиста енергия."

ИЗБРАНО
НСО свали охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов Днес
НСО свали охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов
27662
Червеният килим в Кан се превърна в сцена на кино, стил и звезден разкош (снимки) Лайф
Червеният килим в Кан се превърна в сцена на кино, стил и звезден разкош (снимки)
70817
Нелеп автогол в последната секунда изтръгна титлата от ръцете на Роналдо Корнер
Нелеп автогол в последната секунда изтръгна титлата от ръцете на Роналдо
6642
Уволниха и шефката на ДНСК Бизнес
Уволниха и шефката на ДНСК
11700
САЩ подготвят удар срещу китайските мобилни модули - милиони смарт устройства може да се окажат засегнати IT
САЩ подготвят удар срещу китайските мобилни модули - милиони смарт устройства може да се окажат засе...
1748
Семейство Корлеоне се завръща в нов роман през 2027 г. Impressio
Семейство Корлеоне се завръща в нов роман през 2027 г.
1798
Остров Амулиани – скритото гръцко бижу на една ръка разстояние от България Trip
Остров Амулиани – скритото гръцко бижу на една ръка разстояние от България
2214
Трябва ли виното да се съхранява в хладилник след отваряне Вкусотии
Трябва ли виното да се съхранява в хладилник след отваряне
1610
Астролог посочи зодиакалните знаци, които никога не клюкарстват Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които никога не клюкарстват
1307