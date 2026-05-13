Малко по-слаби ще бъдат явленията в някои дни и райони на страната, но трайна стабилизация няма да настъпи поне до 25 май

Днес в част от страната предстои частично стабилизиране на атмосферата, но през повечето дни от предстоящия 10-12 дневен период поне до 24-25 май, ще бъде неустойчиво, с валежи, гръмотевици и локални градушки.

Днешният ден ще бъде по-хладен, а в низините и доста ветровит. Облачността ще бъде променлива, в низините намаляваща до незначителна, а след обяд - предимно висока и средна. Повече облаци ще има в крайните южни райони и там ще има валежи, придружени и от гръмотевици. Дневните температури ще достигнат 13 до 19 градуса. Вятърът ще започне да отслабва в по-късните следобедни часове и до края на деня в повечето места почти ще стихне.

През нощта облачността ще бъде значителна, в западните райони - предимно средна и висока. Минималните температури ще бъдат ниски за средата на месец май, от 5 до 10 градуса в повечето места, но по високите полета на запад е възможно да са и малко по-ниски.

През деня ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност. Слаби краткотрайни валежи са възможни на отделни места на изток и в крайните югозападни части, Ще се позатопли и дневните температури ще са от 17 до 22 градуса.

Утре най-топлото място на континента остава Атина, където ще се радват и на слънце през целия ден. Слънчево, но с по-ниски температури, ще бъде на Пиринеите, докато в голяма част от западна и Северна Европа ще бъде хладно, на много места с превалявания. У нас, на Балканите температурите ще се повишат малко, но стабилизирането на атмосферата ще бъде за кратко.

У нас в петък ще бъде неустойчиво. На много места в западната и централна част ще има валежи и гръмотевици, както и локални градушки. Дневните температури ще се повишават и ще бъдат от 19 до 25, в местата с интензивни явления - по-ниски.

В събота и неделя нестабилно ще бъде над почти цялата страна. На много места ще има валежи, гръмотевични бури, както и локални градушки. По-интензивни ще са явленията в съботния ден, когато и температурите ще са все още високи, което и ще обуславя нестабилното време, заедно с другите фактори. Температурите ще бъдат от 21-22 до около 27 градуса.

В неделя от северозапад ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат с няколко градуса, Вятърът в Дунавската ранина ще бъде умерен и силен.

Нестабилно в различна степен ще остане времето и през следващата седмица.