Според медии, това е опит да се отговори на опасенията на някои правителства и производители относно спадащата конкурентоспособност на региона

Bloomberg съобщава, че Европейската комисия е предложила актуализирани референтни стойности за пазара на въглеродни квоти в "опит да отговори на опасенията на някои правителства и производители относно спадащата конкурентоспособност на региона".

Добавя се, че новите референтни стойности, които ще обхващат периода 2026-2030 г., ще предоставят на индустриите, обхванати от програмата за ограничаване и търговия с емисии, около 4 млрд. евро (4,7 млрд. долара) повече безплатни разрешителни за емисии.

В бюлетина "Europe Express" на Financial Times се добавя, че "безплатните квоти за въглеродни емисии ще бъдат обвързани с повече условия съгласно плановете на климатичните служители в Брюксел да преобразуват системата за търговия с емисии в блока".

Справка показва, че в момента (данни за 2025 г.) световните емисии на парникови газове продължават да достигат рекордни нива, докато Европейският съюз успява да запази тенденция на плавно намаляване или стабилизиране, въпреки икономическия растеж.

Общо количество емисии на цялата световна икономика: Около 60,6 милиарда тона годишно.

Емисиите на Европейския съюз (ЕС) са около 3,2 - 3,3 милиарда тона ($CO_2$ еквивалент) годишно. Това означава, че ЕС е отговорен за по-малко от 6% от глобалните емисии. През последното десетилетие съюзът е намалил емисиите си с около 20% спрямо нивата от 2013 г