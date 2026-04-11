Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, в планините - от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София - около 12°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг, а в по-ниските части - от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През нощта срещу неделя в по-голямата част от страната ще е ясно, значителна облачност ще има над източните и крайните южни райони, но ще е почти без валежи. Към полунощ вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от югоизток, а температурите ще бъдат между 2° и 7°.

В неделя ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен, в Западна България от север-североизток, в Източна - от югоизток. В понеделник ще преобладава облачно време, но вероятността за валежи е малка. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°.

Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг, слани, но след това постепенно затопляне
