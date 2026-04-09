През нощта ще преобладава ясно време, на места в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В източната половина от страната облачността ще е по-често значителна и главно в източната част от Дунавската равнина ще има валежи от дъжд, на отделни места примесени със сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 0°.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

Утре облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

В събота над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра – от сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Ще се задържи хладно с минимални температури между минус 1° и 4°, а максималните – между 12° и 17°.

В неделя ще преобладава слънчево време, над източните и планинските райони ще има значителни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще се усили вятърът от югоизток. Дневните температури ще се повишат.

