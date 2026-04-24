Вероятността за валежи е малка, най-топло ще бъде в неделя, но тогава ще е и най-ветровито

До края на днешния ден облачността над страната ще бъде променлива, ще има и слънчеви часове. Вятърът в Дунавската равнина ще бъде умерен, в часовете около обед - на моменти временно силен, а привечер ще отслабне. Температурите ще са от 18 до около 22 градуса.

През нощта вятърът в Дунавската равнина ще отслабва. Облачността над страната ще бъде незначителна, а минималните температури в повечето места - от 5 до 10 градуса.

Утре ще се развива купеста облачност, но превалявания от краткотраен тип са възможни само на малко места на изток и в планините. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад. Дневните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса.

В неделя вятърът от запад ще се усили, а температурите ще се повишат още и дневните ще бъдат от 20 до около 26-27 градуса, но са възможни и стойности, по-близки до 30 в низините. градуса. Заради западния вятър, топло ще бъде и по брега на морето, макар че водата все още е доста студена за плаж. Минималните температури в страната остават почти без промяна, от 5 до 11 градуса. Облачността ще бъде променлива, намаляваща и до слънчево време, а вероятността за валеж е малка.

В понеделник ще прониква по-хладен въздух. Температурите сутрин ще са от 3-4 до 9, а дневните ще се понижат и ще бъдат от 13 до около 20 градуса. Облачността ще бъде значителна, на запад - предимно средна и висока, а на юг и изток ще има и ниски облаци и на места, макар слабо, е възможно да превали.