Те ще бъдат в северозападната част на страната и ще се развива активно разпределение на слънчевата енергия

Според специализираното информационно издание BJX News китайският премиер Ли Цян призова за "оптимизиране на енергийната структура на Китай" и за прилагане на "новата стратегия за енергийна сигурност" на страната, както и за задълбочаване на реформите в енергийната система с цел подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика.

Според изданието изказването му е било направено по време на "учебна сесия" за прехода и изграждането на нова енергийна система.

Изданието посочва, че Ли е добавил, че Китай трябва да "ускори изграждането на бази за чиста енергия" и "енергично да развива разпределената слънчева енергия и децентрализираната вятърна енергия".

То цитира също така думите на Ли, че Китай трябва да "насърчава преобразуването на електроенергията, произведена от въглища, така че да служи както като източник на базова енергия, така и като източник за регулиране на системата".

Междувременно, според енергийното информационно издание International Energy Net, Дженг Шанджие, ръководител на китайската агенция за икономическо планиране, се срещна с няколко частни предприятия, за да обсъди икономическата ситуация в Китай, включително с компания за нови енергийни превозни средства (NEV).