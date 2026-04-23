Според специализираното информационно издание BJX News китайският премиер Ли Цян призова за "оптимизиране на енергийната структура на Китай" и за прилагане на "новата стратегия за енергийна сигурност" на страната, както и за задълбочаване на реформите в енергийната система с цел подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика.

Според изданието изказването му е било направено по време на "учебна сесия" за прехода и изграждането на нова енергийна система.

Изданието посочва, че Ли е добавил, че Китай трябва да "ускори изграждането на бази за чиста енергия" и "енергично да развива разпределената слънчева енергия и децентрализираната вятърна енергия".

То цитира също така думите на Ли, че Китай трябва да "насърчава преобразуването на електроенергията, произведена от въглища, така че да служи както като източник на базова енергия, така и като източник за регулиране на системата".

Междувременно, според енергийното информационно издание International Energy Net, Дженг Шанджие, ръководител на китайската агенция за икономическо планиране, се срещна с няколко частни предприятия, за да обсъди икономическата ситуация в Китай, включително с компания за нови енергийни превозни средства (NEV).

 

 

Вълна от реакции от страна на ДБ принуди Асен Василев да отстъпи Днес
Вълна от реакции от страна на ДБ принуди Асен Василев да отстъпи
23033
ВИП пристигане с 30 души екип: Деспина Ванди вече е в София (снимки) Лайф
ВИП пристигане с 30 души екип: Деспина Ванди вече е в София (снимки)
11443
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ Корнер
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ
6977
Шокът е неизбежен: Фискалният съвет с три сценария за икономиката ни Бизнес
Шокът е неизбежен: Фискалният съвет с три сценария за икономиката ни
10671
Ревю: Стил и издръжливост в едно? Отговорът е HONOR 600 Lite IT
Ревю: Стил и издръжливост в едно? Отговорът е HONOR 600 Lite
3576
Лишава сина си от наследство, завещава го на приятелка Impressio
Лишава сина си от наследство, завещава го на приятелка
15004
Живот на Play: Aудиокнигите са новата терапия за съвременния човек URBN
Живот на Play: Aудиокнигите са новата терапия за съвременния човек
7
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет Trip
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет
15927
5 супи, идеални за пролетта Вкусотии
5 супи, идеални за пролетта
3234
72-часов прилив на късмет след 24 април 2026 г.: 5 зодии ще получат внезапен пробив Zodiac
72-часов прилив на късмет след 24 април 2026 г.: 5 зодии ще получат внезапен пробив
2072