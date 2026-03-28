Градушка с големина на орех удари около обяд Крумовград.

Тя е продължила около 15 минути и е била придружена от силен дъжд и поривист вятър, съобщиха от местната администрация.

Улиците са били покрити с ледени късове. В началото градушката е била ситна - с размер на царевично зърно, но постепенно ледените късове са се увеличили до големина на орех.

Всичко, засято в градините на хората, е унищожено. Има счупени порозорци на коли. 

Метеоролозите предупреждават, че в района са възможни и други краткотрайни, но силни пролетни бури.

Ще бъдат извършени огледи на щетите, като се очаква по-пълна оценка на последствията от бурята през следващите дни. 

Жълт код за значителни валежи е обявен в 9 области от Централна, Северна и Североизточна България за неделя - 29 март.

Предупреждението от първа степен е в сила за: Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна. Количествата ще са между 20 и 30 литра на квадратен метър.

