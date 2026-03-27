Очаква се количествата на дъжда да достигнат между 20 и 35 литра на квадратен метър, съобщават от НИМХ

2773 Снимка: БТА

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи и гръмотевични бури в 16 области на Западна и Централна България.

Очаква се количествата на дъжда да достигнат между 20 и 35 литра на квадратен метър, става ясно от съобщението на НИМХ.

Облачността ще се увеличи още преди обяд днес, като валежите ще започнат от югозапад и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. В планините, по високите части, ще вали сняг.

Най-значителни ще бъдат валежите в планинските райони и Западна България, като на много места ще има и гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - временно силен от югоизток. Максималните температури за деня ще бъдат в границите между 11 и 16 градуса, а в София - около 12 градуса, добавят от НИМХ.

През почивните дни ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.

Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да са значителни по количество. В неделя ще духа до умерен северозападен вятър. Температурите ще са без съществена промяна; дневните ще са относително по-ниски в неделя, когато валежите ще са по-значителни.