ЕС ще отхвърли искането на Индия за освобождаване от въглеродния граничен данък

Financial Times съобщава, че ЕС "се готви да отхвърли искането на Индия да бъде освободена от въглеродния граничен данък, което ще затрудни усилията за сключване на търговско споразумение между двете страни до края на годината".

Вестникът продължава: "Делхи предложи да наложи своя собствена такса върху износа на продукти, които подлежат на въглеродна такса, като стомана, алуминий и торове, вместо да се подчинява на вносното мито на ЕС, което се определя според количеството въглерод, излъчвано по време на производството им...

Четирима служители на ЕС заявиха, че индийската идея, според която Индия ще налага такси на износителите въз основа на стойността, а не на въглеродното съдържание, няма да стимулира производителите да намалят емисиите на парникови газове.

Те също така се опасяват, че това ще създаде прецедент, тъй като САЩ и други търговски партньори също настояват за изключения."

