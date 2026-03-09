2751 Снимка: PxHere

През нощта ще бъде почти ясно. Утре минималните температури ще са подобни на днешните - от около минус 3 до плюс 3, в някои югозападни райони и по брега на морето - до около 5.

Утре ни очаква слънчево време с висока облачност над западните райони. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а дневните температури ще достигнат от около 12 до 17 градуса.

Продължава плавното пролетно повишение на температурите на континента. В по-голямата му част ще бъде слънчево или с незначителна облачност, а превалявания от дъжд очакваме в западната част на континента, като в Италия и Франция ще има и гръмотевици. У нас, на Балканите ще бъде предимно слънчево, сухо - без валежи и с температури около обичайните за това време на годината. Тази седмица съществена промяна на времето у нас няма да има: Тази година месец март още не е показал променливия си характер и няма и да го стори в следващите дни.

В сряда и четвъртък в нашата страна времето остава без промяна: Слънчево, на места с кратки утринни мъгли и минимални температури около нулата - от минус 3 до плюс 4 градуса. Ще духа слаб вятър от изток и североизток, а след обяд температурите ще достигнат 11 до 16-17 градуса. В четвъртък над планините ще се развива незначителна купеста облачност, но вероятността за превалявания и там е малка. Ще се появи и висока облачност, която няма да бъде препятствие за слънчевите лъчи.

В петък ще бъде слънчево, със слаб североизточен вятър и утринни температури от минус 2 до плюс 4. Дневните ще достигнат отново 11-12 до 17 градуса.

В събота и неделя температурите остават без съществена промяна, но в южните и най-вече югозападните планински райони ще се развива купеста облачност и там на отделни места ще превали дъжд, по високите планински части - сняг. Валежите ще бъдат с краткотраен характер.