The Times съобщава за анализ на сайта Carbon Brief, според който "Великобритания е използвала толкова въглища миналата година, колкото и през 1600 г., когато кралица Елизабет I е била на трона и някои от произведенията на Уилям Шекспир са били поставени за първи път на сцена".

Миналата година беше първата пълна година без производство на електроенергия от въглища, поради затварянето на електроцентралата Ratcliffe-on-Soar, обяснява вестникът.

Друга "основна причина" за намаляването на емисиите миналата година е "34-годишният спад в търсенето на газ", посочва вестникът. Добавя се, че емисиите на Великобритания са "намалели с повече от половина от 1990 г. насам", докато в същото време размерът на икономиката почти се е удвоил. 

Междувременно Ройтерс съобщава за най-новите данни, показващи "бум в търсенето на електрически автомобили (EV)" от китайски компании във Великобритания, наред с понижение в продажбите на Tesla.

The Daily Telegraph съобщава за "спад" в продажбите на EV, а The Times отбелязва "свиване" на дела на електромобилите в продажбите през февруари, въпреки че общите продажби на EV са били по-високи от същия месец миналата година.

В други новини, автомобилният производител Nissan заяви, че може да бъде принуден да затвори завода си в Съндърланд, ако Великобритания не бъде включена в новите правила за производство "произведено в Европа", предложени от ЕС, според The Guardian.

