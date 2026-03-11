Политическият импулс за декарбонизация на енергийната система на Европа езаменен от лобиране срещу регулациите, свързани с въглерода

Във вестник Financial Times европейският икономически коментатор Мартин Сандбу пише: "Войната срещу Иран отново разкри безсилието на ЕС не само по отношение на световните дела, но и по отношение на собствените му икономически перспективи."

Скочилите цени на енергията - цената на природния газ в Европа се е удвоила спрямо неотдавнашните ниски нива - ще бъдат в съзнанието на лидерите на ЕС, когато се съберат по-късно този месец, продължава материалът

"Не е нужно да има война в Близкия изток, за да се напомни на Европа колко опасно е за един регион, който страшно се нуждае от въглеводородни резерви, да зависи от външни доставки на изкопаеми горива... И все пак не мина много време, преди политическият импулс за декарбонизация на енергийната система на Европа да бъде заменен от лобиране срещу регулациите, свързани с въглерода."

Той заключава: "Очевидният извод е, че декарбонизацията на енергийната система на Европа е по-необходима и по-постижима, отколкото се смяташе по-рано.

Вместо това лидерите изглеждат склонни да се оттеглят от тази задача в погрешен опит да защитят икономиката.