Файненшъл таймс: "Импотентността" на Европа се простира и в областта на енергетиката
Политическият импулс за декарбонизация на енергийната система на Европа езаменен от лобиране срещу регулациите, свързани с въглерода
Във вестник Financial Times европейският икономически коментатор Мартин Сандбу пише: "Войната срещу Иран отново разкри безсилието на ЕС не само по отношение на световните дела, но и по отношение на собствените му икономически перспективи."
Скочилите цени на енергията - цената на природния газ в Европа се е удвоила спрямо неотдавнашните ниски нива - ще бъдат в съзнанието на лидерите на ЕС, когато се съберат по-късно този месец, продължава материалът
"Не е нужно да има война в Близкия изток, за да се напомни на Европа колко опасно е за един регион, който страшно се нуждае от въглеводородни резерви, да зависи от външни доставки на изкопаеми горива... И все пак не мина много време, преди политическият импулс за декарбонизация на енергийната система на Европа да бъде заменен от лобиране срещу регулациите, свързани с въглерода."
Той заключава: "Очевидният извод е, че декарбонизацията на енергийната система на Европа е по-необходима и по-постижима, отколкото се смяташе по-рано.
Вместо това лидерите изглеждат склонни да се оттеглят от тази задача в погрешен опит да защитят икономиката.