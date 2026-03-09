Китай e намалиl годишната си цел за икономически растеж до 4,5-5 %, което е най-ниската цел за разширение от 1991 г. насам

101 Снимка: Getty Images

Китайското правителство публикува нов план за декарбонизация на икономиката, който има за цел да върне програмата за намаляване на въглеродните емисии в правилната посока, като разчита главно на бързоразвиващия се сектор на възобновяемите енергийни източници, за да ограничи потреблението на въглища и да намали емисиите, съобщава Ройтерс и добавя:

"В плана са очертани и цели за достигане на пиково потребление на въглища и замяната на 30 млн. тона въглища годишно с възобновяеми енергийни източници, но не са поставени допълнителни общи ограничения за потреблението на въглища."

По-подробно, базираният в Хонконг вестник South China Morning Post съобщава, че китайският премиер Ли Цян е очертал "общите линии на следващия петгодишен план в доклада за работата на правителството" по време на реч в Пекин на годишната среща "две сесии" на Националния народен конгрес (ННК), най-висшия законодателен орган в Китай.

Вестникът добавя: "В доклада се посочва, че общият капацитет за производство на енергия ще достигне еквивалента на 5,8 млрд. тона стандартен въглища до 2030 г., което е над целта от 4,6 млрд. тона, заложена в 14-тия петгодишен план. Действителният капацитет в края на миналата година е бил 5,13 млрд. тона, според данни, публикувани от Националната енергийна администрация... В съответствие с обещанието на Пекин да достигне пик на въглеродните емисии до 2030 г., страната планира да намали въглеродните емисии на единица БВП с общо 17% през следващите пет години.

Целта за намаление за тази година е определена на 3,8%, след намаление от 5,1% през миналата година. Китай се стреми да увеличи дела на нефосилните енергийни източници в общото енергийно потребление до 25% до 2030 г., спрямо 21,7% през 2025 г.

Държавният вестник "China Daily" добавя: "Китай ще създаде национален фонд за преход към нисковъглеродна икономика като част от усилията си да стимулира зелената и нисковъглеродна икономика... Фондът ще бъде използван за насърчаване на нови двигатели на растежа, като водородна енергия и зелени горива, разкрива проектодокладът."

Bloomberg съобщава: "Китай, най-големият замърсител в света, определи нова, предпазлива петгодишна климатична цел, разочаровайки надеждите за по-строга политика, която да доведе страната до пик на въглеродните емисии много преди крайния срок на президента Си Цзинпин за 2030 г."

BBC News съобщава: "Китай намали годишната си цел за икономически растеж до 4,5-5 %, което е най-ниската цел за разширение от 1991 г. насам, тъй като се бори с предизвикателства както в страната, така и в чужбина." В репортажа на Financial Times се казва: "Китай се стреми към глобално технологично превъзходство в следващия си петгодишен план".